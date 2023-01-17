Голованов Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Олег Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Врач стоматолог
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчанова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечная недостаточность
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