Голованов Олег Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Врач стоматолог
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчанова Татьяна
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечная недостаточность