Колчанова (Козинец) Раиса Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1922
Дата смерти13.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1922
Отец: Козинец Валентин
Мать: Козинец Юлия Павловна
Рождение ребёнка
16.10.1945
Дочь: Колчанова Татьяна
Отец ребёнка: Колчанов Владимир Михайлович
Германия
Рождение ребёнка
05.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчанов Владимир Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2015
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское