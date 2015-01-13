Колчанова (Козинец) Раиса Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанова (Козинец) Раиса Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1922

Дата смерти

13.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1922

Отец: Козинец Валентин

Мать: Козинец Юлия Павловна

Рождение ребёнка
16.10.1945

Дочь: Колчанова Татьяна

Отец ребёнка: Колчанов Владимир Михайлович

Германия
Рождение ребёнка
05.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчанов Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчанов Владимир Михайлович

Смерть
13.01.2015
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское
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