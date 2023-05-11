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Парамонов Степан Тихонович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1849

Отец: Потапов Тихон Карпович

Мать: Потапова Наталья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1869

Жена: Парамонова Просковья Никифоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1870

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1874

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1878

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1880

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1881

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1883

Дочь: Анисья Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Парамонов Иван Степанович

Мать ребёнка: Парамонова Ирина Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Парамонов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Парамонова Ирина Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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