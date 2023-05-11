Парамонов Степан Тихонович
Место рождения
Дата рождения18.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1849
Отец: Потапов Тихон Карпович
Бракосочетание
22.01.1869
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1870
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна
Рождение ребёнка
13.04.1874
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна
Рождение ребёнка
06.08.1878
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.05.1880
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна
Рождение ребёнка
13.07.1881
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна
Рождение ребёнка
22.12.1883
Дочь: Анисья Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Просковья Никифоровна
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Парамонов Иван Степанович
Мать ребёнка: Парамонова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Парамонов Пётр Степанович
Мать ребёнка: Парамонова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно