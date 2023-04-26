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Парамонова Ирина Николаевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Степан Тихонович

Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Парамонов Иван Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Парамонов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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