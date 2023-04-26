Парамонова Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Парамонов Иван Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Парамонов Пётр Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Смерть
Неизвестно