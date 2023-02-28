Парамонова (Рандаямолова) Просковья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти22.01.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1869
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1870
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Рождение ребёнка
13.04.1874
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Рождение ребёнка
06.08.1878
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Рождение ребёнка
01.05.1880
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Рождение ребёнка
13.07.1881
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Рождение ребёнка
22.12.1883
Дочь: Анисья Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович
Смерть
22.01.1884