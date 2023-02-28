Парамонова (Рандаямолова) Просковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Рандаямолова) Просковья Никифоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

22.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1869

Муж: Парамонов Степан Тихонович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1870

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1874

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1878

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1880

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1881

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1883

Дочь: Анисья Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.01.1884
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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