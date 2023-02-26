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Фадей Григорьев

Место рождения

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Григорий Сафронов

Мать: не указана

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1793

Сын: Лука Фадеев

Мать ребёнка: Марина Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1796

Сын: Конон Фадеев

Мать ребёнка: Марина Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1796

Жена: Екатерина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1799

Дочь: Елена Фадеева

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1803

Дочь: Евдокия Фадеева

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1809

Сын: Иван Фадеев

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Иванова

Смерть
Неизвестно
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