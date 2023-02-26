Фадей Григорьев
Место рожденияд.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: Григорий Сафронов
Мать: не указана
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1793
Сын: Лука Фадеев
Мать ребёнка: Марина Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1796
Сын: Конон Фадеев
Мать ребёнка: Марина Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1796
Жена: Екатерина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1799
Дочь: Елена Фадеева
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1803
Дочь: Евдокия Фадеева
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1809
Сын: Иван Фадеев
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Иванова
Смерть
Неизвестно