Лука Фадеев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.10.1793
Дата смерти17.10.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1793
Отец: Фадей Григорьев
Мать: Марина Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Лукина
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Иванова
Смерть
17.10.1856
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.