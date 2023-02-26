Лука Фадеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука Фадеев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.10.1793

Дата смерти

17.10.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1793

Отец: Фадей Григорьев

Мать: Марина Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Лукина

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Иванова

Смерть
17.10.1856
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
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