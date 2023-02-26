Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти15.04.1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1793
Сын: Лука Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1796
Сын: Конон Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадей Григорьев
Смерть
15.04.1796
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.