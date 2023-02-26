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Марина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

15.04.1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1793

Сын: Лука Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1796

Сын: Конон Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадей Григорьев

Смерть
15.04.1796
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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