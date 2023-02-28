Екатерина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: Григорий Афанасиев
Мать: ?
Бракосочетание
12.10.1796
Муж: Фадей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1799
Дочь: Елена Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1803
Дочь: Евдокия Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1809
Сын: Иван Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно