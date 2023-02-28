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Екатерина Григорьева

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: Григорий Афанасиев

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1796

Муж: Фадей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1799

Дочь: Елена Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1803

Дочь: Евдокия Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1809

Сын: Иван Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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