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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Лукьян Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Азар Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Борис Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1778

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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