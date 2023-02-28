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Борис Григорьев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Григорий Афанасиев

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1799

Жена: Васса Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
01.06.1802

Жена: Ирина Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1807

Сын: Прохор Борисов

Мать ребёнка: Ирина Леонова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1809

Дочь: Матрона Борисова

Мать ребёнка: Ирина Леонова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1810
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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