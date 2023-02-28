Борис Григорьев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Григорий Афанасиев
Мать: ?
Бракосочетание
23.01.1799
Жена: Васса Максимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
01.06.1802
Жена: Ирина Леонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1807
Сын: Прохор Борисов
Мать ребёнка: Ирина Леонова
Рождение ребёнка
03.11.1809
Дочь: Матрона Борисова
Мать ребёнка: Ирина Леонова
Военная служба
1810
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно