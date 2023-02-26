Ирина Леонова
Место рожденияд.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1802
Муж: Борис Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1807
Сын: Прохор Борисов
Отец ребёнка: Борис Григорьев
Рождение ребёнка
03.11.1809
Дочь: Матрона Борисова
Отец ребёнка: Борис Григорьев
Смерть
Неизвестно