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Ирина Леонова

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Место рождения

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1802

Муж: Борис Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1807

Сын: Прохор Борисов

Отец ребёнка: Борис Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1809

Дочь: Матрона Борисова

Отец ребёнка: Борис Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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