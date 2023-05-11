Миногинъ Филимонъ
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Миногинъ Федоръ
Мать: Миногина ?
Бракосочетание
26.01.1849
Жена: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
02.12.1849
Сын: Миногинъ Николай
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
20.03.1852
Сын: Миногинъ Гаврила
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
17.01.1853
Дочь: Миногина Анастасія
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
20.04.1854
Сын: Миногинъ Георгій
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
20.12.1855
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Лешина Анна
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
06.05.1860
Сын: Миногинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
01.07.1861
Сын: Миногинъ Сергѣй
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
02.03.1863
Дочь: Миногина Еѵдокія
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
01.09.1864
Дочь: Елизавѣта
Мать ребёнка: Миногина Ирина
Бракосочетание
06.10.1868
Жена: Козлова Надежда
Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер