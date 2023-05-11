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Миногинъ Филимонъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1849

Жена: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1849

Сын: Миногинъ Николай

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1852

Сын: Миногинъ Гаврила

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1853

Дочь: Миногина Анастасія

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1854

Сын: Миногинъ Георгій

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1855

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Лешина Анна

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1860

Сын: Миногинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Миногинъ Сергѣй

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1863

Дочь: Миногина Еѵдокія

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Елизавѣта

Мать ребёнка: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.10.1868

Жена: Козлова Надежда

Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
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