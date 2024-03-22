Миногина (Садовникова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Садовниковъ Андрей
Мать: Садоникова Пелагѣя
Бракосочетание
26.01.1849
Муж: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
02.12.1849
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
20.03.1852
Сын: Миногинъ Гаврила
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
17.01.1853
Дочь: Миногина Анастасія
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
20.04.1854
Сын: Миногинъ Георгій
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
20.12.1855
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Лешина Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
06.05.1860
Сын: Миногинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
01.07.1861
Сын: Миногинъ Сергѣй
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
02.03.1863
Дочь: Миногина Еѵдокія
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
01.09.1864
Дочь: Елизавѣта
Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ