Миногина (Садовникова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Садовникова) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Садовниковъ Андрей

Мать: Садоникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1849

Муж: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1849

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1852

Сын: Миногинъ Гаврила

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1853

Дочь: Миногина Анастасія

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1854

Сын: Миногинъ Георгій

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1855

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Лешина Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1860

Сын: Миногинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Миногинъ Сергѣй

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1863

Дочь: Миногина Еѵдокія

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Елизавѣта

Отец ребёнка: Миногинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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