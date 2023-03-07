Лешина (Миногина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Миногина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1858

Отец: Миногинъ Филимонъ

Мать: Миногина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Лешинъ Григорій

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
03.03.1880

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Лешинъ Григорій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Лешинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Лешинъ Григорій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1887

Дочь: Синклитикія

Отец ребёнка: Лешинъ Григорій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Лешинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Лешинъ Григорій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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