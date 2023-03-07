Лешина (Миногина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.02.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1858
Отец: Миногинъ Филимонъ
Мать: Миногина Ирина
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Лешинъ Григорій
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
03.03.1880
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Лешинъ Григорій
Рождение ребёнка
26.03.1882
Сын: Лешинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Лешинъ Григорій
Рождение ребёнка
02.01.1887
Дочь: Синклитикія
Отец ребёнка: Лешинъ Григорій
Рождение ребёнка
14.05.1889
Сын: Лешинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Лешинъ Григорій