Козлова (Добрынина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Добрынина) Надежда

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Добрынинъ Михаилъ

Мать: Добрынина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.04.1841

Муж: Козловъ Петръ

Рождение ребёнка
07.01.1842

Дочь: Козлова Татіана

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1843

Дочь: Козлова Ольга

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1844

Дочь: Козлова Стефанида

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1846

Сын: Козловъ Иванъ

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1848

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1851

Сын: Козловъ Григорій

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1853

Дочь: Козлова Анастасія

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1854

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Козловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.10.1868

Муж: Миногинъ Филимонъ

Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
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