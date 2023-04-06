Козлова (Добрынина) Надежда
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Добрынинъ Михаилъ
Мать: Добрынина Анна
Бракосочетание
27.04.1841
Муж: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
07.01.1842
Дочь: Козлова Татіана
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
01.07.1843
Дочь: Козлова Ольга
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
11.11.1844
Дочь: Козлова Стефанида
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
02.09.1846
Сын: Козловъ Иванъ
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
02.12.1848
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
21.01.1851
Сын: Козловъ Григорій
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
17.01.1853
Дочь: Козлова Анастасія
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Рождение ребёнка
23.04.1854
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Козловъ Петръ
Бракосочетание
06.10.1868
Муж: Миногинъ Филимонъ
Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер