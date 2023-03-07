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Добрынинъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Дата смерти

27.01.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Добрынинъ Федоръ

Мать: Добрынина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1805

Жена: Добрынина Анна

Рождение ребёнка
21.06.1810

Дочь: Добрынина Агрофена

Мать ребёнка: Добрынина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1811

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Добрынина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1814

Сын: Добрынинъ Максимъ

Мать ребёнка: Добрынина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Добрынинъ Андрей

Мать ребёнка: Добрынина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1817

Дочь: Добрынина Мавра

Мать ребёнка: Добрынина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Козлова Надежда

Мать ребёнка: Добрынина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.01.1854
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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