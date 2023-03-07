Добрынинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти27.01.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Добрынинъ Федоръ
Мать: Добрынина Авдотья
Бракосочетание
29.01.1805
Жена: Добрынина Анна
Рождение ребёнка
21.06.1810
Дочь: Добрынина Агрофена
Мать ребёнка: Добрынина Анна
Рождение ребёнка
04.08.1811
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Добрынина Анна
Рождение ребёнка
12.08.1814
Сын: Добрынинъ Максимъ
Мать ребёнка: Добрынина Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Добрынинъ Андрей
Мать ребёнка: Добрынина Анна
Рождение ребёнка
29.04.1817
Дочь: Добрынина Мавра
Мать ребёнка: Добрынина Анна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Козлова Надежда
Мать ребёнка: Добрынина Анна
Смерть
27.01.1854