Александр Антипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Антип Егоров
Мать: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
18.08.1811
Сын: Петр Александров
Мать ребёнка: Мать Петр Александров
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Смерть
Неизвестно