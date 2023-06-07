Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Александр Антипов
Отец ребёнка: Антип Егоров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Антипова
Отец ребёнка: Антип Егоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Антипова
Отец ребёнка: Антип Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Егоров
Смерть
Неизвестно