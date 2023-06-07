Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Александр Антипов

Отец ребёнка: Антип Егоров

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Антипова

Отец ребёнка: Антип Егоров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Антипова

Отец ребёнка: Антип Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Егоров

Смерть
Неизвестно
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