Антип Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Егор Петров
Мать: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Александр Антипов
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Антипова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Антипова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитина
Смерть
Неизвестно