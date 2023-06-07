Антип Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антип Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Егор Петров

Мать: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Александр Антипов

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Антипова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Антипова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитина

Смерть
Неизвестно
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