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Петр Александров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

18.08.1811

Дата смерти

Между 1833 и 1837

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Жена

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1811

Отец: Александр Антипов

Мать: Мать Петр Александров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Бракосочетание
06.11.1832

Жена: Агафья Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванов... Показать все
Смерть
Между 1833 и 1837