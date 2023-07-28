Петр Александров
Место рождения
Дата рождения18.08.1811
Дата смертиМежду 1833 и 1837
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1811
Отец: Александр Антипов
Мать: Мать Петр Александров
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Бракосочетание
06.11.1832
Жена: Агафья Алексеева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванов... Показать все
Смерть
Между 1833 и 1837