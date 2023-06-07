Мать Петр Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Петр Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1811

Сын: Петр Александров

Отец ребёнка: Александр Антипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
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