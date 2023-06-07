Мать Петр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
18.08.1811
Сын: Петр Александров
Отец ребёнка: Александр Антипов
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...