Калева Авдотья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Калев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Калев Ефим Андреев
Отец ребёнка: Калев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Калев Матвей Андреев
Отец ребёнка: Калев Андрей Яковлев
Место жительства
1850
81 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калев Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно