Калева Авдотья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калева Авдотья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Калев Александр Андреев

Отец ребёнка: Калев Андрей Яковлев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Калев Ефим Андреев

Отец ребёнка: Калев Андрей Яковлев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Калев Матвей Андреев

Отец ребёнка: Калев Андрей Яковлев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
81 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калев Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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