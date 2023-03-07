Калев Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалев Андрей Яковлев

Калев Андрей Яковлев

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Калев Александр Андреев

Мать ребёнка: Калева Авдотья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Калев Ефим Андреев

Мать ребёнка: Калева Авдотья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Калев Матвей Андреев

Мать ребёнка: Калева Авдотья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
81 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калева Авдотья Семёнова

Смерть
1840
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close