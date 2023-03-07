Калев Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Калева Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Калев Ефим Андреев
Мать ребёнка: Калева Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Калев Матвей Андреев
Мать ребёнка: Калева Авдотья Семёнова
Место жительства
1850
81 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калева Авдотья Семёнова
Смерть
1840