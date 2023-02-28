Калев Ефим Андреев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Калев Андрей Яковлев
Мать: Калева Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ефимова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрёна Ефимова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Калев Матвей Ефимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья Ефимова
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
81 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно