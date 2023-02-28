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Калев Ефим Андреев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Калев Андрей Яковлев

Мать: Калева Авдотья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ефимова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрёна Ефимова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Калев Матвей Ефимов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья Ефимова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
81 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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