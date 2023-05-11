Сизов Иван Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Сизов Пантелеймон
1892 - имеет фамилию Сизов.
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Соловьева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Сизова Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.
Сын: Сизов Захар Иванович
Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно