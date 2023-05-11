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Сизов Иван Пантелеймонович

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сизов Пантелеймон

Мать: Сизова Анастасия Дмитриевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1892 - имеет фамилию Сизов.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сизов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Соловьева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сизова Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.

Сын: Сизов Захар Иванович

Мать ребёнка: Сизова Татьяна Федоровна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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