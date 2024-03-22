Сизова Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти06.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
26.09.1881 ст.
Дочь: Соловьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.
Дочь: Сизова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
08.10.1889 ст.
Дочь: Сизова Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.
Сын: Сизов Захар Иванович
Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1919
От старости