Сизова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Татьяна Федоровна

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

06.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сизов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1881 ст.

Дочь: Соловьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.

Дочь: Сизова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1889 ст.

Дочь: Сизова Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.

Сын: Сизов Захар Иванович

Отец ребёнка: Сизов Иван Пантелеймонович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Иван Пантелеймонович

Смерть
06.04.1919
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости
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