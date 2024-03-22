Сизова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сизов Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Сизов Пантелеймон

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1892 - имеет фамилию Сизов.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сизов Андрей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Сизов Пантелеймон

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Пантелеймон

Смерть
Неизвестно
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