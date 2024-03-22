Сизова Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сизов Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Сизов Пантелеймон
1892 - имеет фамилию Сизов.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сизов Андрей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Сизов Пантелеймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизов Пантелеймон
Смерть
Неизвестно