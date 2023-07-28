Сизов Пантелей (Пантелеймон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Пантелей (Пантелеймон)

Сизов Пантелей (Пантелеймон)

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сизов Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Сизова Анастасия Дмитриевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1892 - имеет фамилию Сизов.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сизов Андрей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Сизова Анастасия Дмитриевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно