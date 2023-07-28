Сизов Пантелей (Пантелеймон)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Сизова Анастасия Дмитриевна
1892 - имеет фамилию Сизов.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сизов Андрей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Сизова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно