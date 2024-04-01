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Клевакин Андрей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Клевакин Семен Отст. Драгун Вологодского Полку, Д. Новопавловки

Мать: Клевакина 1 Гликерья Космина

Рождение ребёнка
1790

Сын: Клевакин Яков Уряд. Кр. Полуденной Андреев

Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Клевакин Федот Андреев

Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Мокрецова Степанида Андреева

Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
08.05.1801

Сын: Клевакин Николай Андреев

Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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