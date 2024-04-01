Клевакин Андрей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1790
Сын: Клевакин Яков Уряд. Кр. Полуденной Андреев
Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Мокрецова Степанида Андреева
Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
08.05.1801
Мать ребёнка: Клевакина Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно