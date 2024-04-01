Клевакин Семен Отст. Драгун Вологодского Полку, Д. Новопавловки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клевакин Григорий?
Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Кирилова (Клевакина) Агафья Семенова
Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина
Смерть
По 1777