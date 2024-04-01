Клевакин Семен Отст. Драгун Вологодского Полку, Д. Новопавловки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакин Семен Отст. Драгун Вологодского Полку, Д. Новопавловки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клевакин Григорий?

Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина 1 Гликерья Космина

Рождение ребёнка
1746

Сын: Клевакин Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Кирилова (Клевакина) Агафья Семенова

Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина

Рождение ребёнка
1765

Сын: Клевакин Андрей Семенов

Мать ребёнка: Клевакина 1 Гликерья Космина

Смерть
По 1777

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