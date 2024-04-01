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Клевакин Николай Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1801

Отец: Клевакин Андрей Семенов

Мать: Клевакина Евдокия Григорьева

Бракосочетание
17.02.1826

Жена: Клевакина Мария Трофимова

м. 26 ж. 22
Рождение ребёнка
07.06.1829

Сын: Клевакин Кирилл Николаев

Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова

Рождение ребёнка
17.11.1832

Дочь: Мухина? Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова

Лаврентий Григорьевич Белов, Агрипина Васильевна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Клевакин Григорий Николаев

Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мухина Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова

Рождение ребёнка
24.10.1848

Дочь: Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова

Смерть
Неизвестно
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