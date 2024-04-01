Клевакин Николай Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1801
Бракосочетание
17.02.1826
м. 26 ж. 22
Рождение ребёнка
07.06.1829
Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова
Рождение ребёнка
17.11.1832
Дочь: Мухина? Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова
Лаврентий Григорьевич Белов, Агрипина Васильевна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Клевакин Григорий Николаев
Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мухина Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова
Рождение ребёнка
24.10.1848
Дочь: Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Клевакина Мария Трофимова
Смерть
Неизвестно