Клевакина (Лыжина) Мария Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Бракосочетание
17.02.1826
м. 26 ж. 22
Рождение ребёнка
07.06.1829
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Рождение ребёнка
17.11.1832
Дочь: Мухина? Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Лаврентий Григорьевич Белов, Агрипина Васильевна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Клевакин Григорий Николаев
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мухина Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Рождение ребёнка
24.10.1848
Дочь: Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Смерть
Неизвестно