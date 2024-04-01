Клевакина (Лыжина) Мария Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина (Лыжина) Мария Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Лыжин Трофим Крест. Д. Афонькиной Степанов

Мать: Лыжина Пелагея Ефтифьева

Бракосочетание
17.02.1826

Муж: Клевакин Николай Андреев

м. 26 ж. 22
Рождение ребёнка
07.06.1829

Сын: Клевакин Кирилл Николаев

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Рождение ребёнка
17.11.1832

Дочь: Мухина? Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Лаврентий Григорьевич Белов, Агрипина Васильевна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Клевакин Григорий Николаев

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мухина Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Рождение ребёнка
24.10.1848

Дочь: Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Смерть
Неизвестно
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