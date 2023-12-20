Ильинская Виринея Платоновна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ильинский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ильинский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич
Почетный гражданин, сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Харьюзова (Ильинская) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ильинский Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич
Сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
15.02.1888
Сын: Ильинский Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич
Смерть
Неизвестно