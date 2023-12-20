Ильинская Виринея Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинская Виринея Платоновна

Ильинская Виринея Платоновна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ильинский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ильинский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Почетный гражданин, сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Харьюзова (Ильинская) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ильинский Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
15.02.1888

Сын: Ильинский Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.