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Ильинский Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

11.07.1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Мать: Ильинская Виринея Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сын личного почетного гражданина.
Бракосочетание
1907

Жена: Ильинская (Гусева) Агния Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Содержатель постоялого двора на Батюшкова, 4. (в 1922 г. выдан патент №11).
Рождение ребёнка
13.12.1908 ст.

Дочь: Ильинская Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильинская (Гусева) Агния Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.

Сын: Ильинский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильинская (Гусева) Агния Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ильинский Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильинская (Гусева) Агния Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1924
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Малая Благовещенская, 4, кв.2-3. Двухэтажный дом, остальные квартиры сдаёт в аренду. (Дело плательщика подоходного налога Ильинского Дмитрия Дмитриевича. ГАВО Фонд № Р-5. Оп.3. Д. 688)
Смерть
11.07.1929
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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