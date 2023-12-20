Ильинский Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти11.07.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Сын личного почетного гражданина.
Бракосочетание
1907
Работа или профессия
С 1907
Содержатель постоялого двора на Батюшкова, 4. (в 1922 г. выдан патент №11).
Рождение ребёнка
13.12.1908 ст.
Дочь: Ильинская Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильинская (Гусева) Агния Лукинична
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.
Сын: Ильинский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильинская (Гусева) Агния Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Ильинский Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильинская (Гусева) Агния Лукинична
Место жительства
1924
Малая Благовещенская, 4, кв.2-3. Двухэтажный дом, остальные квартиры сдаёт в аренду. (Дело плательщика подоходного налога Ильинского Дмитрия Дмитриевича. ГАВО Фонд № Р-5. Оп.3. Д. 688)
Смерть
11.07.1929