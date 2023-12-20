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Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

20.10.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ильинский Евгений Федорович

Мать: Ильинская Анна Ивановна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ильинский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Ильинская Виринея Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ильинский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Почетный гражданин, сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Харьюзова (Ильинская) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ильинский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
15.02.1888

Сын: Ильинский Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
20.10.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Личный почетный гражданин г.Вологды, от воспаления легких.

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