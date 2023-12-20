Ильинский Дмитрий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти20.10.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ильинский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ильинский Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна
Почетный гражданин, сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Харьюзова (Ильинская) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ильинский Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна
Сын личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
15.02.1888
Сын: Ильинский Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильинская Виринея Платоновна
Смерть
20.10.1907 ст.
Личный почетный гражданин г.Вологды, от воспаления легких.