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Сурин Иван Васильевич

Место рождения

Любичи, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Сурин Василий Васильевич

Мать: Сурина Мария Прокопьевна

Любичи, Луховицы, Московская область
Восприемник
10.01.1882 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Благовещения на Тверской Рязанской губернии, Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич крестьянин Иван Васильев Сурин и той же губернии и уезда, Дединовской волости, села Дединова крест... Показать все
Поручитель
20.09.1885 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Христова. Поручители: Поручители по жениху: села Любич Государственный крестьянин Тимофей Ильич Демин и села Любич крестьянин Иван Васильевич Сурин; по невесте: села Дединова... Показать все
Бракосочетание
04.10.1892 ст.

Жена: Сурина Клавдия Павловна

Любичи, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Господня. Жених: Села Любич Государственный крестьянин Иван Васильевич Сурин православного вероисповедания, первым браком - 29 лет (Р. 1862–63 г.) Невеста: Села Ловец государ... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.

Сын: Сурин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сурина Клавдия Павловна

Ловцы, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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