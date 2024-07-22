Сурин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Сурин Василий Васильевич
Мать: Сурина Мария Прокопьевна
Восприемник
10.01.1882 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Благовещения на Тверской Рязанской губернии, Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич крестьянин Иван Васильев Сурин и той же губернии и уезда, Дединовской волости, села Дединова крест... Показать все
Поручитель
20.09.1885 ст.
Церковь Воскресения Христова. Поручители: Поручители по жениху: села Любич Государственный крестьянин Тимофей Ильич Демин и села Любич крестьянин Иван Васильевич Сурин; по невесте: села Дединова... Показать все
Бракосочетание
04.10.1892 ст.
Жена: Сурина Клавдия Павловна
Церковь Воскресения Господня. Жених: Села Любич Государственный крестьянин Иван Васильевич Сурин православного вероисповедания, первым браком - 29 лет (Р. 1862–63 г.) Невеста: Села Ловец государ... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.
Мать ребёнка: Сурина Клавдия Павловна
Ловцы, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно