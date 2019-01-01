село Ловцы, село Ловцы, Луховицы, Московская область (на 2019) — Familio

Ловцы

Луховицы, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Ловецкая волость
464. Ловцы, село бывшее владельческое и государственное, при реке Оке, дворов 521, жителей 3675, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Ловецкая волость
село Ловцы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Луховицы
305743Ловцысело55°01'с.ш.39°15'в.д.N-37-031

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Луховицы
46747000351с Ловцысело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Ловцы с Д. Коданонь к Нудовино28Никол. Алекс. Теплов5946140

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1349Ловцы, с. вл. и каз.при р. Оке.401562921152219Церковь православная 1. Училище. Сельское правление. Базары.
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