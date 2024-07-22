Сурина (Маурцева) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Маурцев Павел Иванович
Мать: не указана
Восприемник
14.10.1891 ст.
Церковь Воскресения Христова. Зарайского уезда деревни Лужков крестьянин села Булыгина Димитрий Иванович Женуров и села Ловец государственного крестьянина Павла Иванова Маурцева дочь девица Клавдия ... Показать все
Бракосочетание
04.10.1892 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Господня. Жених: Села Любич Государственный крестьянин Иван Васильевич Сурин православного вероисповедания, первым браком - 29 лет (Р. 1862–63 г.) Невеста: Села Ловец государ... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Сурин Иван Васильевич