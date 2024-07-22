Сурина (Маурцева) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина (Маурцева) Клавдия Павловна

Место рождения

Ловцы, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Маурцев Павел Иванович

Мать: не указана

Ловцы, Луховицы, Московская область
Восприемник
14.10.1891 ст.
Ловцы, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Христова. Зарайского уезда деревни Лужков крестьянин села Булыгина Димитрий Иванович Женуров и села Ловец государственного крестьянина Павла Иванова Маурцева дочь девица Клавдия ... Показать все
Бракосочетание
04.10.1892 ст.

Муж: Сурин Иван Васильевич

Любичи, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Господня. Жених: Села Любич Государственный крестьянин Иван Васильевич Сурин православного вероисповедания, первым браком - 29 лет (Р. 1862–63 г.) Невеста: Села Ловец государ... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.

Сын: Сурин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сурин Иван Васильевич

Ловцы, Луховицы, Московская область

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