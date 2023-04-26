Буков Даниил
Место рожденияс. Брешковка, Черниговская губерния
Дата рождения10.04.1892
Дата смерти16.11.1963
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1892
Отец: Буков ?
Мать: Букова Прасковья
с. Брешковка, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1920
Сын: Буков Петр
Мать ребёнка: Букова Федосья
с. Новопокровка, Семипалатинская область
Рождение ребёнка
18.08.1922
Сын: Буков Валентин
Мать ребёнка: Букова Федосья
с. Новопокровка, Семипалатинская область
Рождение ребёнка
08.11.1924
Дочь: Беспалова Надежда
Мать ребёнка: Букова Федосья
Новопокровка Бельагачинского уезда Советской волости Семипалатинской губернии, Казахстан
Смерть
16.11.1963
Похороны
Неизвестно