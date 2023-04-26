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Буков Даниил

Место рождения

с. Брешковка, Черниговская губерния

Дата рождения

10.04.1892

Дата смерти

16.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1892

Отец: Буков ?

Мать: Букова Прасковья

с. Брешковка, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1920

Сын: Буков Петр

Мать ребёнка: Букова Федосья

с. Новопокровка, Семипалатинская область
Рождение ребёнка
18.08.1922

Сын: Буков Валентин

Мать ребёнка: Букова Федосья

с. Новопокровка, Семипалатинская область
Рождение ребёнка
08.11.1924

Дочь: Беспалова Надежда

Мать ребёнка: Букова Федосья

Новопокровка Бельагачинского уезда Советской волости Семипалатинской губернии, Казахстан
Смерть
16.11.1963
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
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