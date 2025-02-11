Букова (Климук) Федосья 25.05.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Букова (Климук) Федосья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.05.1895, с. Уперово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область

умерла 05.09.1976, Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Мать
Климук (Климук) Маланья1860 г.р.
Отец
Климук Михаил1858 г.р.
Дети
Буков Петр12.06.1920 г.р.
Буков Валентин18.08.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1895

Отец: Климук Михаил

Мать: Климук (Климук) Маланья

с. Уперово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область

Рождение ребёнка
12.06.1920

Сын: Буков Петр

Отец ребёнка: Буков Даниил

Новопокровка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
18.08.1922

Сын: Буков Валентин

Отец ребёнка: Буков Даниил

Новопокровка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
08.11.1924

Дочь: Беспалова (Букова) Надежда

Отец ребёнка: Буков Даниил

Новопокровка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Смерть
05.09.1976
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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