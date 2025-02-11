Букова (Климук) Федосья
женский, родилась 25.05.1895, с. Уперово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область
умерла 05.09.1976, Семей, городская администрация Семей, Абайская область
МатьКлимук (Климук) Маланья1860 г.р.
ОтецКлимук Михаил1858 г.р.
Дети
Буков Петр12.06.1920 г.р.
Буков Валентин18.08.1922 г.р.Показать еще 1
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Рождение
25.05.1895
Отец: Климук Михаил
Мать: Климук (Климук) Маланья
с. Уперово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область
Рождение ребёнка
12.06.1920
Сын: Буков Петр
Отец ребёнка: Буков Даниил
Рождение ребёнка
18.08.1922
Сын: Буков Валентин
Отец ребёнка: Буков Даниил
Рождение ребёнка
08.11.1924
Дочь: Беспалова (Букова) Надежда
Отец ребёнка: Буков Даниил
Смерть
05.09.1976
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область