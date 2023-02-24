Климук Михаил
Место рожденияс. Упирово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область
Дата рождения1858
Дата смертиМежду 1930 и 1931
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Климук Григорий
Мать: Климук ?
с. Упирово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область
Рождение ребёнка
25.05.1895
Дочь: Букова Федосья
Мать ребёнка: Климук Маланья
с. Уперово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область
Смерть
Между 1930 и 1931
ст. Аул Семипалатинской области