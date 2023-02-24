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Климук Михаил

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Место рождения

с. Упирово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Между 1930 и 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Климук Григорий

Мать: Климук ?

с. Упирово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область
Рождение ребёнка
25.05.1895

Дочь: Букова Федосья

Мать ребёнка: Климук Маланья

с. Уперово, Гродненская губерния – Пинский район, Дрогобыжская область
Смерть
Между 1930 и 1931
ст. Аул Семипалатинской области
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