Букова (Буков) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1892
Сын: Буков Даниил
Отец ребёнка: не указан
с. Брешковка, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буков Иван
Отец ребёнка: не указан
с. Брешковка Унечинского района Брянской области
Смерть
Неизвестно