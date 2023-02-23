Букова (Буков) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букова (Буков) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1892

Сын: Буков Даниил

Отец ребёнка: не указан

с. Брешковка, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буков Иван

Отец ребёнка: не указан

с. Брешковка Унечинского района Брянской области
Смерть
Неизвестно
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