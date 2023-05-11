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Заметов Иван Степанов

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1796

Сын: Заметов Егор Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Заметов Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Заметов Алексей Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Заметов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
60 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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