Заметов Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1796
Сын: Заметов Егор Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Заметов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
60 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1850