Заметов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Заметов Иван Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Заметова Матрёна Ермилова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Заметова Матрёна Ермилова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Заметова Матрёна Ермилова
Место жительства
1850
60 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно