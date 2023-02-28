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Заметов Алексей Иванов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Заметов Иван Степанов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Заметова Матрёна Ермилова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Заметов Семён Алексеев

Мать ребёнка: Заметова Матрёна Ермилова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Заметов Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Заметова Матрёна Ермилова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
60 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заметова Матрёна Ермилова

Смерть
Неизвестно
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