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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Заметов Иван Степанов1774 г.р.
Дети
Заметов Егор ИвановДо 1796 г.р.
Заметов Михаил Иванов1803 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1796
Сын: Заметов Егор Иванов
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Заметов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Смерть
Неизвестно