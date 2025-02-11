? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Заметов Иван Степанов1774 г.р.
Дети
Заметов Егор ИвановДо 1796 г.р.
Заметов Михаил Иванов1803 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заметов Иван Степанов

Рождение ребёнка
До 1796

Сын: Заметов Егор Иванов

Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1803

Сын: Заметов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Заметов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Заметов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.