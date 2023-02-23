?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1796
Сын: Заметов Егор Иванов
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Заметов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Заметов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно