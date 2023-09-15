Заметов Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаметов Михаил Иванов

Заметов Михаил Иванов

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Заметов Иван Степанов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Заметов Кузьма Михайлов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Просковья Михайлова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Заметов Дорофей Михайлов

Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Афросинья Михайлова

Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Заметов Семён Михайлов

Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Заметов Кузьма Михайлов

Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Заметов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
60 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заметова Авдотья Филипова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close