Заметов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Заметов Иван Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Просковья Михайлова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Афросинья Михайлова
Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Заметова Авдотья Филипова
Место жительства
1850
60 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно