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Кузнецов Семён

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Место рождения

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.02.1906

Дата смерти

29.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906

Отец: Кузнецов Александр

Мать: Кузнецова Аксинья

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около ?.01.1926

Жена: Кузнецова Пелагея

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Подковырова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея

Смерть
29.10.1990
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