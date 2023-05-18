Кузнецов Семён
Место рождения
Дата рождения15.02.1906
Дата смерти29.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906
Отец: Кузнецов Александр
Мать: Кузнецова Аксинья
Бракосочетание
Около ?.01.1926
Жена: Кузнецова Пелагея
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Подковырова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея
Смерть
29.10.1990