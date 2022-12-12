Кузнецова (Лабужская) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Лабужская) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лабужский Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1891

Муж: Кузнецов Александр

Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Кузнецов Матвей

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1894

Сын: Кузнецов Александр

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1901

Сын: Кузнецов Павел

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1906

Сын: Кузнецов Семён

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Смерть
Неизвестно
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