Кузнецова (Лабужская) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Лабужский Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1891
Муж: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Кузнецов Матвей
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
09.07.1894
Сын: Кузнецов Александр
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
24.06.1901
Сын: Кузнецов Павел
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
15.02.1906
Сын: Кузнецов Семён
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Смерть
Неизвестно