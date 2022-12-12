Кузнецова (Литвинова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1906
Отец: Литвинов Дмитрий
Крещение
05.05.1906
Godparents:восприемники: Островного поселка казак Сергий Яковлев Литвинов и казачья жена Неонилла Васильева Капитунова
Бракосочетание
Около ?.01.1926
Муж: Кузнецов Семён
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Подковырова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Семён
Смерть
Неизвестно