Кузнецова (Литвинова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Литвинова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1906

Отец: Литвинов Дмитрий

Мать: Литвинова Анна Кузьминична

Крещение
05.05.1906
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Godparents:восприемники: Островного поселка казак Сергий Яковлев Литвинов и казачья жена Неонилла Васильева Капитунова
Бракосочетание
Около ?.01.1926

Муж: Кузнецов Семён

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Подковырова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семён

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Семён

Смерть
Неизвестно
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